Чи причетна Україна до удару по аеродрому в Криму: відповідь Резнікова

У Міноборони України заявили, що вибухи на авіабазі Росії в Криму 9 серпня, ймовірно, сталися через "порушення пожежної безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі данського телеканалу DR Denmark .

"Моя відповідь дуже проста. Я думаю, що солдати на цій базі порушили правила (пожежної безпеки, - ред.). Вони ймовірно кинули недопалки одночасно в різних місцях - і ми побачили результат цього. Так що це дуже небезпечно - курити в небезпечних місцях", - сказав міністр.

Він також додав, що аеродром був основною базою росіян, яку вони використовували проти України.

"Ми побачимо супутникові знімки і тоді зрозуміємо, який насправді результат для них. Але я думаю, що вони втратили кілька літаків, а також бомби і ракети. Вони використовують цей аеродром проти України. Вони бомблять нас, стріляють по нас, запускають крилаті і балістичні ракети. Це була основна база, щоб нести біду і звірства в Україну", - зазначив Резніков.