Прибуття вакцини в Україну: Степанов оприлюднив фото

Сьогодні, 23 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився літак з першою партій вакцини від коронавірусу . Зараз вантаж проходить розмитнення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

Фото: літак з вакциною приземлився в "Борисполі" (facebook.com/maksym.stepanov.official)

"Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, щоб ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації", - повідомив Степанов.

Міністр зазначив, що перша партія вакцини складається з 500 тисяч доз препарату Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Нагадаємо, сьогодні близько 11:20 в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першої партій вакцини від коронавірусу. Вантаж був доставлений літаком турецьких авіаліній.

Відзначимо, за результатами клінічних випробувань, середня ефективність вакцини склала 70%. Вважається, що жоден з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед вакцинованих різко знижується рівень захворюваності.

Раніше РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

Детальніше про те, коли має розпочатися вакцинація і хто буде щеплена першим - в матеріалі РБК-Україна.