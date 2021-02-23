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Прибытие вакцины в Украину: Степанов обнародовал фото

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 23 февраля, в аэропорт Борисполь приземлился самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Сейчас груз проходит растаможивание.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Министр отметил, что первая партия вакцины состоит из 500 тысяч доз препарата Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

"Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первым этапом вакцинации", - сообщил Степанов.

Фото: самолет с вакциной приземлился в "Борисполе" (facebook.com/maksym.stepanov.official)

Напомним, сегодня около 11:20 в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Груз был доставлен самолетом турецких авиалиний.

Отметим, по результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.

Ранее РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Подробнее о том, когда должна начаться вакцинация и кто будет привит первым - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Максим Степановвакцина от коронавирусаКоронавирус
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