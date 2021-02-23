Прибуття вакцини в Україну: Степанов оприлюднив фото
Сьогодні, 23 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився літак з першою партій вакцини від коронавірусу. Зараз вантаж проходить розмитнення.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Міністр зазначив, що перша партія вакцини складається з 500 тисяч доз препарату Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
"Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, щоб ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації", - повідомив Степанов.
Фото: літак з вакциною приземлився в "Борисполі" (facebook.com/maksym.stepanov.official)
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Нагадаємо, сьогодні близько 11:20 в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першої партій вакцини від коронавірусу. Вантаж був доставлений літаком турецьких авіаліній.
Відзначимо, за результатами клінічних випробувань, середня ефективність вакцини склала 70%. Вважається, що жоден з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед вакцинованих різко знижується рівень захворюваності.
Раніше РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.
Детальніше про те, коли має розпочатися вакцинація і хто буде щеплена першим - в матеріалі РБК-Україна.