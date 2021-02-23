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Прибуття вакцини в Україну: Степанов оприлюднив фото

Новость на русском → Бориспіль, Вівторок 23 лютого 2021 12:13
Прибуття вакцини в Україну: Степанов оприлюднив фото Фото: літак з вакциною (facebook.com/maksym.stepanov.official)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 23 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився літак з першою партій вакцини від коронавірусу. Зараз вантаж проходить розмитнення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Міністр зазначив, що перша партія вакцини складається з 500 тисяч доз препарату Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

"Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, щоб ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації", - повідомив Степанов.

Фото: літак з вакциною приземлився в "Борисполі" (facebook.com/maksym.stepanov.official)

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Нагадаємо, сьогодні близько 11:20 в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першої партій вакцини від коронавірусу. Вантаж був доставлений літаком турецьких авіаліній.

Відзначимо, за результатами клінічних випробувань, середня ефективність вакцини склала 70%. Вважається, що жоден з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед вакцинованих різко знижується рівень захворюваності.

Раніше РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

Детальніше про те, коли має розпочатися вакцинація і хто буде щеплена першим - в матеріалі РБК-Україна.

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