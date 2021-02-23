Прибытие вакцины в Украину: Степанов обнародовал фото
Сегодня, 23 февраля, в аэропорт Борисполь приземлился самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Сейчас груз проходит растаможивание.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Министр отметил, что первая партия вакцины состоит из 500 тысяч доз препарата Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
"Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первым этапом вакцинации", - сообщил Степанов.
Фото: самолет с вакциной приземлился в "Борисполе" (facebook.com/maksym.stepanov.official)
Напомним, сегодня около 11:20 в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Груз был доставлен самолетом турецких авиалиний.
Отметим, по результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.
Ранее РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.
Подробнее о том, когда должна начаться вакцинация и кто будет привит первым - в материале РБК-Украина.