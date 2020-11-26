Прибуток українських підприємств під час кризи впав у 3,7 рази

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-вересень 2020 року склав 93,3 млрд грн. Це в 3,7 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли підприємства показали 342,8 млрд грн прибутку.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, прибуток підприємств склала 411,8 млрд грн, що на 9,5% менше у порівнянні з січнем-вереснем 2019 року, однак допущено збитків на суму 318,5 млрд грн, що на 183,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Частка збиткових підприємств за січень-вересень 2020 року склала 34,8% (за січень - вересень 2019 року - 22,7%).

Нагадаємо, капітальні інвестиції в економіку України за січень-вересень 2020 року склали 268 млрд грн. Це на 35,4% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-березень 2020 року склав 4,9 млрд грн збитку.