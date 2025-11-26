Прибытие Рубио в Женеву изменило тон и темп переговоров по мирному плану, - Politico

Американские представители изменили тон и темп переговоров по мирному плану для Украины после появления в Женеве госсекретаря США Марко Рубио.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких европейских и американских чиновников.

На прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл провел два дня в Женеве, настаивая, чтобы Украина и союзники приняли предложенный 28-пунктный план к американскому празднику Дня благодарения. После этого Рубио лично присоединился к переговорам и, по словам собеседников, смягчил подход Вашингтона и отказался от жесткого дедлайна для Украины.

"После его появления темп переговоров замедлился - и это хорошо", - отметил представитель одной из стран НАТО.

Другие источники в Европе подчеркивают, что Рубио "взял процесс под контроль" и начал согласовывать противоречивые позиции внутри администрации.

До приезда Рубио процесс якобы координировал вице-президент США Джей Ди Вэнс через своего союзника Дрисколла. Одновременно в переговорах участвовали заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которых европейские дипломаты назвали "слишком независимыми".

Politico пишет, что подключение Рубио показало что США демонстрируют большую гибкость. Он заявил, что целью является завершить консультации "как можно быстрее" а не ко Дню благодарения. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа, также перестала настаивать на первоначальном 28-пунктном плане, который вызвал беспокойство союзников. Рубио назвал документ "живым, дышащим".

В то же время европейские чиновники отмечают, что Рубио лучше других в команде понимает: Украина не может согласиться на капитуляцию, даже несмотря на сложную ситуацию на фронте.