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Прибыль ПриватБанка упала более чем на 50%: что стало причиной

Фото: ПриватБанк сократил прибыль на 50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль государственного ПриватБанка за 9 месяцев 2022 года составила 13,8 млрд гривен. Это на 7,4 млрд гривен (на 54%) меньше, чем результат за соответствующий период в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

Как отметили в пресс-службе, с начала войны банк ввел ряд мер по снижению кредитной нагрузки (приостановка начисления процентов, кредитные каникулы, реструктуризация). Кроме того, из-за снижения платежеспособности населения, особенно в "красных зонах", за 9 месяцев текущего года банк сформировал 9,4 млрд гривен резервов под кредитные риски.

"Введенные с начала войны льготы клиентам и отмененные комиссии повлияли на снижение чистого комиссионного дохода на 2,7 млрд. гривен по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Так, доходы от платежей в розничных торговых сетях (эквайринга) составили половину уровня предыдущего года при относительно неизменном объеме транзакций.

В то же время, на 1 ноября 2022 года остатки на текущих счетах клиентов в гривне выросли на 43% по сравнению с началом года.

Напомним, Кабинет министров утвердил годовой отчет АО КБ "ПриватБанк" за 2021 год. На выплату дивидендов в госбюджет направлено 80% прибыли банка (28,040 млрд. гривен).

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