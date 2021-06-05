ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Наближені до керівництва НКРЕКП трейдери заробляють на "Енергоатомі", - нардеп

Новость на русском →
Київ, Субота 05 червня 2021 12:25
Наближені до керівництва НКРЕКП трейдери заробляють на "Енергоатомі", - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Наближені до керівництва національного регулятора НКРЕКП паразитують на державних енергетичних компаніях, в першу чергу на "Енергоатомі".

Про це заявив народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з питань кризи в енергетиці Валентин Наливайченко в Facebook.

"Останні два роки група наближених до керівництва НКРЕКП фірм-прокладок паразитують на державних енергетичних компаніях, заробляючи мільярди гривень на національних активах", - зазначив нардеп.

Наливайченко наголосив, що 2 червня НКРЕКП відкрито стала на захист схем "торгівлі повітрям" і компаній, які лише за минулий рік пограбували державний "Енергоатом" мінімум на 8 млрд гривень.

"Наголошую, керівництво НКРЕКП прийняло відверто корупційне рішення, яке дозволить наближеним до нього трейдерам і надалі паразитувати на державних підприємствах. Наша ТСК у парламенті проводить власне розслідування, хто саме стоїть за цим рішенням, та які корупційні мотиви були у членів НКРЕКП для його прийняття", - зазначив екс-глава СБУ.

Раніше повідомлялося, шо в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідкувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Энергоатом
NEWS
В Україні вже 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину
В Україні вже 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари