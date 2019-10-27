Наближені Джуліані готували його візит до Києва для зустрічі з Зеленським

Фото: Моше Реувен Асман і Рудольф Джуліані (facebook.com)

Джуліані повинен був підштовхнути Зеленського до розслідування щодо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані планував візит в Україну в травні в 2019 року для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє BuzzFeed.

За даними видання, Джуліані є почесним мером Анатівки - соціально-адаптаційного проекту у Київській області, який призначений для біженців з Донбасу. За допомогою даного проекту при посередництві Лева Парнаса та Ігоря Фрумана адвокат Трампа намагався влаштувати зустріч із Зеленським. Джуліані, за інформацією видання, повинен був підштовхнути президента України до розслідування щодо Байдена.

Раніше Джуліані заявляв, що його візит в Україну планувався для участі у зустрічі в неназваній єврейській громаді. Через деякий час у своєму пості в Facebook головний рабин Києва і України від Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман повідомив, що Джуліані запросили виступити від спільноти "Анатівка" та благодійної організації Фрумана з Нью-Йорка. Однак візит Джуліані був скасований, так як Зеленський відмовився від зустрічі.

Тоді Джуліані і Парнас відправилися в Париж, де вони зустрілися з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Видання пише, що Холодницький був одним із джерел кампанії Джуліані по Україні.

Наголошується, що серед спонсорів Анатівки - Ігор Фруман, проросійський політик, чинний народний депутат Вадим Рабинович і казахський олігарх Олександр Машкевич, чия компанія Eurasian National Resources Corporation є фігурантом справи про корупцію у Великобританії.

Фруман в кінці 2017 року заснував нью-йоркську благодійну організацію "Американські друзі Анатівки". Згідно фінзвітам організація зібрала трохи більше 1300 доларів, дані за 2018 рік не опубліковані.

Протягом двох років Парнас і Фруман робили пожертвування і запитували фінансову підтримку єврейських благодійних організацій в рамках міжнародних зусиль по налагодженню зв'язків з впливовими політиками. Зокрема, на додаток до внеску у проект "Анатівка" Фруман і Парнас зробили пожертвування в розмірі 25 тис. доларів фонду "Молодий Ізраїль", некомерційної організації в Нью-Йорку, керованої Джозефом Фрагером. Пожертвування було наприкінці серпня 2018 року від імені компанії Global Energy Partners LLC, яка має аналогічну назву з Global Energy Producers - компанією Delaware LLC, створеної для укладення угоди з продажу американського скрапленого природного газу в Україну.

Пожертвування в розмірі 325 тис. доларів до 2018 року від імені Global Energy Producers на адресу America First Action - кампанії на підтримку Трампа на виборах 2016 року - стало одним з декількох внесків, які згадуються у справі про імпічмент Трампа.

Нагадаємо, раніше Федеральний суд визнав невинними у фінансових злочинах двох спонсорів передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа - Лева Парнасу та Ігоря Фрумана.

Фрумана і Парнасу заарештували в США 9 жовтня. Спочатку їх підозрювали у порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.

Федеральні прокурори звинуватили Парнаса і Фрумана в тому, що вони використовували підставну компанію для пожертви 325 тис. доларів на користь комітету президента США Дональда Трампа, і збору грошей для колишнього конгресмена з Техасу Піта Сешнса в рамках спроби змусити Трампа усунути посла США в Україні Марі Йованович. Крім цього прокурори вивчали взаємодію Джуліані з Парнасом і Фруманом.