Президенти США і Мексики вперше зустрілися

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Це їхня перша зустріч.

Про це повідомляє CBS News.

Зустріч проходила в рамках підписання нової торгової угоди між США, Мексикою і Канадою (USMCA), яка набула чинності на початку цього місяця. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відмовився приїхати до Вашингтона, тому зустріч мала двосторонній характер.

Президенти США і Мексики зустрічаються вперше. Виступаючи перед журналістами Трамп назвав нинішні відносини між Сполученими Штатами і Мексикою "видатними" і заявив, що вони "ніколи не були тіснішими, ніж зараз". Він похвалив Лопеса Обрадора, назвавши його "жорстким переговірником".

У свою чергу глава Мексики подякував Трампу за розуміння, зазначивши, що Штати "не намагалися ставитися до нас як до колонії".

"Навпаки, ви виконали нашу умову як незалежна нація. Ось чому я тут: щоб висловити народу Сполучених Штатів, що їх президент ставився до нас з добротою і повагою", - заявив Лопес Обрадор.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що американський апеляційний суд дозволив продовжити будівництво частини стіни на кордоні з Мексикою. На будівництво "стіни Трампа" виділять 3,6 млрд доларів з бюджету Пентагону.