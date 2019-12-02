Президенту національної академії аграрних наук повідомили про підозру

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України (ГПУ) повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярославу Гадзало. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, його підозрюють у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.

У жовтні 2019 року держвиконавець прибув у НААН для перевірки виконання рішення суду про поновлення на посаді одного з директорів держпідприємства, яке входить до складу установи. Крім того, держвиконавець повинен був вручити президенту НААН постанови про відкриття виконавчого провадження та з інших питань, що входять до повноважень державного виконавця.

"Однак підозрюваний, діючи умисно, втрутився в діяльність державного виконавця, щоб перешкодити виконанню ним службових обов'язків і не допустити оголошення йому постанови. Зокрема, мова йде про застосування фізичної сили чиновником до державного виконавця - він виштовхнув його з свого службового кабінету і не допустив отримання постанови про відкриття виконавчого провадження", - йдеться в повідомленні.

В даний час слідчі Головного слідчого управління Нацполиции в приміщенні НААН проводять обшук, щоб вилучити відео та інші документи, що мають значення для розслідування кримінального виробництва.

Нагадаємо, 29 листопада Київська місцева прокуратура № 6 повідомила про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького в скоєнні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху в приміщенні Офісу президента України.