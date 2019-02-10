Президенту Фінляндії незабаром зроблять операцію

Саулі Ніінисте прооперують

Президент Финляндии Саули Ниинисте в ближайшие две недели прооперируют в госпитале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.

Президент уведомил о предстоящей операции в ходе участия в благотворительном хоккейном матче.

"Отличный день для борьбы с изменением климата. Курри, Фетисов. К сожалению, для меня это была последняя игра в сезоне - в течение двух недель запланирована операция на бедре. В следующем сезоне будет лучшая игра!", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Президент Финляндии на встрече заявил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ.

Кроме того, Порошенко поблагодарил за ощутимую помощь Финляндии в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.