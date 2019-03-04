У президентських перегонах за місяць до виборів лідирують три кандидата

Трійка лідерів залишається без змін

Если бы президентские выборы в Украине проходили в конце февраля, самые высокие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, среди кандидатов на президентский пост лидирует Зеленский - за него собираются голосовать 25,1% среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.

Вторую позицию делят между собой Порошенко (16,6%) и Тимошенко (16,2%).

За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, Анатолия Гриценко - 7,7%, Олега Ляшко - 5,6%, Андрея Садового - 3%, Евгения Мураева - 2,5%, Игоря Смешко - 2,5%. Почти по 2% набирают Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и Александр Вилкул.

При этом 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко. В победу Тимошенко верят 19%, Зеленского - 17%.

Как отмечают социологи, с начала года выросла мобилизация избирателей. Почти 85% (против 76% в декабре) опрошенных отметили, что однозначно или скорее намерены принять участие в выборах президента Украины. Относительно высокие темпы роста желающих голосовать зафиксировано на Юге и Востоке страны.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 19-28 февраля 2019 года среди 2500 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, если бы президентские выборы в Украине проходили в середине февраля, самые высокие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провели центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, компания "Инфо Сапиенс" и Социологическая группа "Рейтинг" 19 - 30 января 2019 года, тройку лидеров рейтинга кандидатов в президенты возглавляют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.