ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У президентському рейтингу лідирують два кандидати: кого підтримують українці

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 17:16
У президентському рейтингу лідирують два кандидати: кого підтримують українці Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби президентські вибори відбувалися в середині лютого 2021 року, найбільше голосів отримали два кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

Про це свідчать дані опитування КМІС та СОЦИС.

За даними опитування, у першому турі найбільше отримав би Зеленський (25,6% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Порошенка 19,4% респондентів.

Крім того, планують голосувати за Юлію Тимошенко - 11,7% українців, за Юрія Бойка - 11,%, за Ігора Смешка - 8,2%, за Володимира Гройсмана - відповідно 5,5%, за Олега Ляшка - 3,8%, за Віктора Медведчука - 3,5%, за Дмитра Разумкова - відповідно 3,5%, за Анатолія Шарія - 2,6%, за Віталія Кличка - 1,3%, за Олега Тягнибока - 0,9%, за Кіру Рудик - 0,3%.

У президентському рейтингу лідирують два кандидати: кого підтримують українці

У другому турі за Зеленського проголосували б 33% українців, за Порошенка - 25,5%. Зеленський також перемагає Бойка с результатом 61,3% на 38,7%.

У президентському рейтингу лідирують два кандидати: кого підтримують українці

Опитування проводилося 11 - 16 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод збору первинної інформації - телефонне інтерв’ю ATI (computer-assisted telephone interviews). Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів - по 1500 кожний із центрів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати: Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Петро Порошенко.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство опрос рейтинг
NEWS
Новий карантин і очікування вакцинації. Як Україна протистоїть коронавірусу
Новий карантин і очікування вакцинації. Як Україна протистоїть коронавірусу
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ