У президентському рейтингу лідирують два кандидати: кого підтримують українці
Якби президентські вибори відбувалися в середині лютого 2021 року, найбільше голосів отримали два кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.
Про це свідчать дані опитування КМІС та СОЦИС.
За даними опитування, у першому турі найбільше отримав би Зеленський (25,6% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Порошенка 19,4% респондентів.
Крім того, планують голосувати за Юлію Тимошенко - 11,7% українців, за Юрія Бойка - 11,%, за Ігора Смешка - 8,2%, за Володимира Гройсмана - відповідно 5,5%, за Олега Ляшка - 3,8%, за Віктора Медведчука - 3,5%, за Дмитра Разумкова - відповідно 3,5%, за Анатолія Шарія - 2,6%, за Віталія Кличка - 1,3%, за Олега Тягнибока - 0,9%, за Кіру Рудик - 0,3%.
У другому турі за Зеленського проголосували б 33% українців, за Порошенка - 25,5%. Зеленський також перемагає Бойка с результатом 61,3% на 38,7%.
Опитування проводилося 11 - 16 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод збору первинної інформації - телефонне інтерв’ю ATI (computer-assisted telephone interviews). Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів - по 1500 кожний із центрів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає 1,8%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати: Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Петро Порошенко.
Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором.