Президентський рейтинг: як змінювалася підтримка українських політиків у 2021 році

Дані провідних соціологічних служб України свідчать, що підтримка українських політиків змінювалася протягом усього 2021 року. Однак до грудня основні кандидати на вищий пост прийшли приблизно з тим же рейтингом, що і на початку року.

Про те, як змінювалися рейтинги українських політиків у 2021 році, в матеріалі РБК-Україна .

В даними КМІС, підтримка Зеленського в січні 2021 року впала до 22,2% (у порівнянні з 27,7% у грудні 2020 року). На друге місце впевнено вийшов Юрій Бойко - 16-17%. Рейтинг Петра Порошенка знаходився близько рівня 13%, Юлії Тимошенко - вище 10%.

До початку лютого підтримка Зеленського впала до 21,2% за даними соціологічної групи "Рейтинг". За даними Центру Разумкова, рейтинг Зеленського знизився до 23%.

Ситуація змінилася після засідання РНБО на початку лютого, на якому було прийнято рішення закриття телеканалів Віктора Медведчука і про санкції проти нього. Рейтинг Зеленського пішов вгору, а підтримка ОПЗЖ та Юрія Бойка і значно впала (до 13-14%).

При цьому рейтинги Порошенка і Тимошенко зросли незначно.

Потім у квітні був пік страху щодо війни, а українці боялися повномасштабного вторгнення Росії. За даними КМІС, у квітні рейтинг Зеленського піднявся вище 30%. На цьому ж рівні він тримався до середини літа, після чого знизився. Рейтинг Порошенка зріс до 17%.

У жовтні серед провідних кандидатів з'явився Дмитро Разумков. Після відставки з посади голови Верховної Ради і заяв про створення власної партії його підтримка значно зросла. Рейтинг Зеленського в жовтні впав до 25%. Підтримка Порошенка була на рівні 14-15%, Тимошенко - 10-12%, Бойка - 10-12%.

У грудні 2021 року президентський рейтинг Зеленського зафіксувався близько рівня 25%. За даними Соціологічної групи "Рейтинг", за нього проголосували б 24,2% виборців, за даними КМІС - 27,6%. Порошенко підтримували 14-16% виборців, Тимошенко і Бойко - менше 10%, Разумкова - 6-7%.

Однак дані останнього грудневого опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова показали, що колишній спікер парламенту може перемогти Зеленського у другому турі виборів. Крім того, зрівнялися шанси Порошенка і Зеленського в другому турі.

Таким чином, незважаючи на значні зміни протягом року, рейтинги основних кандидатів майже не змінилися. Підтримка Зеленського становить близько 25%, Порошенка - близько 15% (невелике зростання), Тимошенко - близько 10%. Істотно впав тільки рейтинг Бойка - з 16-17% нижче 10%. Крім того, в списку кандидатів з'явився Разумков, який, за даними опитувань, може скласти конкуренцію Зеленському на виборах.