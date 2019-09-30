Президентський комітет ПАРЄ приїде в Київ

Президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи найближчим часом приїде для консультацій в Київ. Про це Facebook повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Повідомляється, що в Страсбурзі 30 вересня - 4 жовтня проходитиме осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Україна не буде брати участь у її офіційних заходах.

"Кілька членів ПАРЄ, в тому числі і я, приїхали в Асамблею для неформальної роботи, проведення консультацій та іншого. І ось є перші новини. За пропозицією групи консерваторів, в яку я маю честь входити, на Президентському комітеті ПАРЄ (ПК - в нього входить президент ПАРЄ, лідери політичних груп Асамблеї) прийнято рішення найближчим часом провести засідання ПК в Києві для проведення консультацій з Україною.", - написав нардеп.

Нагадаємо, глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько заявила про необхідність підтримання діалогу з Росією. На її думку, Україна в той же момен повинна і захищати свої інтереси.

РБК-Україна писало, що делегація Верховної ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що не буде приймати участі в осінній сесії організації.