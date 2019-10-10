Президентом Куби обрали Бермудеса

Національна асамблея Куби обрала Мігеля Діас-Канеля Бермудеса президентом республіки на наступні п'ять років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кубинське видання Granma.

Бермудес став першим президентом Куби після відновлення цієї посади, яка була замінена на посаду голови Державної ради в 1976 році.

На позачерговому засіданні парламенту також були обрані віце-президент Куби, спікер Нацасамблеї та його заступник, а також члени Держради.

Зазначимо, посаду голови Державної ради протягом 30 років обіймав лідер кубинської революції Фідель Кастро, а в 2006 році його змінив брат Рауль Кастро. У 2018 році цю посаду обійняв 59-річний Мігель Діас-Канель Бермудес.

У 2019 році на Кубі було ухвалено нову Конституцію, яка відновила пост президента.

Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби у зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.