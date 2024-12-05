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Президент Грузии отреагировала на санкции со стороны Украины

Четверг 05 декабря 2024 12:19
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Президент Грузии отреагировала на санкции со стороны Украины Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на санкции со стороны Украины (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила решение украинского президента Владимира Зеленского о введении санкций против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ее заявление в социальной сети Х.

В своем сообщении Зурабишвили распространила видеообращение Зеленского и отметила: "лучше и не скажешь", выразив полную поддержку решения украинского лидера.

Она также поблагодарила Зеленского за этот шаг и отметила угрозу, которую представляет Россия для Черноморского региона.

"Россия пытается вернуть контроль над Черным морем", - сообщила Зурабишвили.

Напомним, что сегодня, 5 декабря, Зеленский подписал указ, который вступает в силу решения СНБО о введении санкций против Иванишвили и его окружения, призвав европейские и американские правительства присоединиться к таким действиям.

Это решение было принято украинской стороной в ответ на многочисленные нарушения гражданских прав со стороны правительства Иванишвили во время разгонов протестов в Тбилиси, которые начались из-за отсрочки евроинтеграции страны.

В санкционный список вошли:

  • Бидзина Иванишвили - экс-премьер-министр Грузии;
  • Григол Лилуашвили - член парламента Грузии;
  • Кахабер Каладзе - грузинский политик и эксфутболист киевского "Динамо", защитник итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии. Мэр Тбилиси с 13 ноября 2017;
  • Михаил Чинчаладзе - председатель Апелляционного суда Грузии;
  • Мамука Мдинарадзе - исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта";
  • Вахтанг Гомелаури - грузинский политик, ранее занимавший должность министра внутренних дел и Службы безопасности Грузии с сентября 2019 года;
  • Отар Парцхаладзе - эксгенпрокурор Грузии, находящийся под санкциями США;
  • Ираклий Рухадзе - владелец телекомпании "Имеди";
  • Леван Мурусидзе - судья и член Высшего совета юстиции Грузии;
  • Виктор Джапаридзе - член парламента от "Грузинской мечты";
  • Димитри Самхарадзе - член парламента от "Грузинской мечты"
  • Гиорги Хаиндрава - эксминистр;
  • Ираклий Кобахидзе - грузинский пророссийский политик, спикер парламента Грузии с 18 ноября 2016 года по 21 июня 2019 года, премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года, член парламента с 2016 года, лидер партии "Грузинская мечта" с 11 января 2021 года;

Также под ограничения Украины попали Гиорги Кобахидзе, Звиад Шаламберидзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукиани, Ираклий Карселадзе, Каха Бекаури.

Отмечается, что санкции будут действовать в течение 10 лет.

Протесты в Грузии

После победы в октябре пророссийской партии "Грузинская мечта" во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский прокомментировал ситуацию в Грузии после заявления премьера об отложении процесса евроинтеграции до 2028 года.

Он заявил, что такое решение противоречит стремлениям большинства грузин и политике, которую декларировали грузинские власти.

В конце ноября в Грузии начались протесты. Основной причиной стал фактический отказ от евроинтеграции.

Разгоны акций протеста в Тбилиси начались очень быстро. Были задержаны сотни человек, а также зафиксированы нападения на демонстрантов и журналистов.

Правозащитные организации и омбудсмен заявили, что насилие было применено даже к мирным участникам акций.

Добавим, что в свою очередь ЕС фактически объявил об остановке вступления Грузии в союз.

Также отметим, что прошедшая ночь для протестующих стала первой, которая прошла без разгонов. Однако задержание все же имели место.

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