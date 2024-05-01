Президенты стран Балтии призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в блок

Главы государств стран Балтии подчеркнули важность ЕС для безопасности их стран. По их словам, страны Балтии стали сильным вкладом в европейскую и трансатлантическую безопасность, в том числе с учетом их географической близости к России - самой непосредственной угрозе европейской и глобальной безопасности.

Они отметили, что 20-летие членства Эстонии, Латвии и Литвы в ЕС приходится на период, когда агрессивная война России против Украины является напоминанием о том, что мир в Европе не должен восприниматься как должное.

Президенты подтвердили, что "Украина сегодня защищает наши демократические ценности", и обещают и впредь поддерживать Украину и защищать мировой порядок, основанный на правилах.

"В 1990-1991 годах демократический выбор был подвергнут испытанию в странах Балтии. Сегодня украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью как свой окончательный выбор. Мы твердо стоим на стороне тех стран, которые разделяют европейские ценности и стремление быть вместе", - заявили они.

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой в июне этого года.

"Страны Балтии - прекрасное свидетельство того, как членство в ЕС стимулирует впечатляющую модернизацию и экономический прогресс. Это наша реальность, которой мы хотим поделиться", - говорится в совместном заявлении глав государств.