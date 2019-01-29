У президента спрогнозували, чи підтримає Рада зміни до Конституції щодо євроінтеграції

Луценко розповіла, хто в Раді може опиратись змінам до Конституції

Внесению изменений в Конституцию Украины в части закрепления курса в НАТО и ЕС не будет сопротивления в парламенте. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко после форума "От Крут до Брюсселя. Идем своим путем".

По ее словам, в Раде найдется более 300 голосов за изменения в Конституцию.

"Оппозиционный блок" будет конечно опираться. Но большинство голосов мы будем иметь. Я думаю, что более 300 голосов мы будем иметь", - сообщила Луценко.

Представитель президента также отметила, что большинство кандидатов на пост главы государства также поддерживают курс Украины к вступлению в ЕС и НАТО.

"Все кандидаты, кроме "Оппозиционного блока" и явно пророссийских, говорят о том, что наше движение и наше направление только в ЕС и НАТО. Не будет этому сопротивления. Я думаю, что поддержка изменений в Конституцию будет большая", - добавила она.

Напомним, сегодня глава государства Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году.

Как писало РБК-Украина ранее, ключевым месседжем избирательной кампании Порошенко будет вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Добавим, правовой комитет ВР рекомендует парламенту закрепить в Конституции внешнеполитический курс на вступление в НАТО и ЕС.