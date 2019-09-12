ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президента Словенії закликали подати у відставку через заяви по Україні

Новини » Політика    12.09.2019 - 16:53
Президента Словенії закликали подати у відставку через заяви по Україні
Фото: Борут Пахор (flickr com.european_parliament)

До Пахору з відкритим листом звернулися 28 інтелектуалів Словенії

У Словенії представники інтелігенції звернулися до президента Боруту Пахору з відкритим листом, в якому закликали того подати у відставку через заяв про надання Україні і Туреччині "особливого статусу" в Європейському союзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словенська RTV.

Повідомляється, що відкритий лист підписали 28 словенських вчених.

"Президент Борут Пахор зробив недоречне, необґрунтоване, ксенофобное і об'єктивно політично і дипломатично шкідливий заяву для Словенії про те, що Туреччина і Україна не можуть розраховувати на повне членство в ЄС", - йдеться в листі.

На думку представників інтелігенції, Пахор порушив декларацію і стратегію зовнішньої політики Словенії, а тому повинен піти у відставку.

Також наголошується, що подібні заяви можуть вплинути на міжнародну довіру до Словенії, а також на погіршення економічних відносин з Україною та Туреччиною.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Пахора про "особливий статус". За словами прес-секретаря МЗС Катерини Зеленко, Україна поставила перед собою мету стати повноправним членом Європейського союзу (ЄС), а не отримати "особливий статус".

У МЗС Естонії виступили проти скасування безвиза з Україною Єврокомісія призначила спецрадника у відносинах з Україною
Новини України Словенияособый статусУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся