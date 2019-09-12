Президента Словенії закликали подати у відставку через заяви по Україні

Фото: Борут Пахор (flickr com.european_parliament)

До Пахору з відкритим листом звернулися 28 інтелектуалів Словенії

У Словенії представники інтелігенції звернулися до президента Боруту Пахору з відкритим листом, в якому закликали того подати у відставку через заяв про надання Україні і Туреччині "особливого статусу" в Європейському союзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словенська RTV.

Повідомляється, що відкритий лист підписали 28 словенських вчених.

"Президент Борут Пахор зробив недоречне, необґрунтоване, ксенофобное і об'єктивно політично і дипломатично шкідливий заяву для Словенії про те, що Туреччина і Україна не можуть розраховувати на повне членство в ЄС", - йдеться в листі.

На думку представників інтелігенції, Пахор порушив декларацію і стратегію зовнішньої політики Словенії, а тому повинен піти у відставку.

Також наголошується, що подібні заяви можуть вплинути на міжнародну довіру до Словенії, а також на погіршення економічних відносин з Україною та Туреччиною.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Пахора про "особливий статус". За словами прес-секретаря МЗС Катерини Зеленко, Україна поставила перед собою мету стати повноправним членом Європейського союзу (ЄС), а не отримати "особливий статус".