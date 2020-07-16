Президента просять втрутитися в ситуацію з заводом "Електроважмаш"

Фото: "Електроважмаш" (з відкритих джерел)

Президента закликали зробити все можливе, щоб зупинити знищення заводу

Ситуація на державному підприємстві "Завод "Електроважмаш" вимагає термінового втручання президента Володимира Зеленського, інакше підприємство, що входить у пул об'єктів "великої приватизації", буде знищено його менеджментом ще до приватизаційного аукціону.

Про це пишуть "Українські новини".

"Кримінальні справи останніх тижнів показали - так і є. Завод торгує продукцією нижче собівартості - це нонсенс! Куди йде різниця? Не потрібно пояснювати. Гендиректор (Віктор Бусько, - ред.) керує контрольованим доведення заводу до банкрутства", - пише видання.

На думку експертів, Олександр Ярославський єдиний з провідних бізнесменів країни, хто назвав речі своїми іменами, щоб привернути своїм публічним зверненням увагу Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до проблеми.

Як відомо, раніше група DCH оприлюднила звернення Олександра Ярославського до президента України Володимиру Зеленському, в якому, зокрема, він попросив президента втрутитися у ситуацію та зберегти "Електроважмаш" для Харкова й України. "Не має значення, хто стане власником "Електроважмашу" після його приватизації. Важливо, щоб завод жив, працював, розвивався, платив податки, давав робочі місця і зарплати харків'янам", - зазначив бізнесмен.

Президента закликали зробити все можливе, щоб зупинити знищення заводу, поки він управляється державою і державними менеджерами, а потім - щоб завод в процесі приватизації отримав ефективного відповідального власника.

На думку опитаних виданням експертів, приватизація "Електроважмашу" - знаковий проект для України, потенційних інвесторів, а також цікавий виклик і серйозне випробування для самої української влади.

Як відомо, 15 липня Фонд державного майна (ФДМ) України провів аукціон з продажу 100% пакета акцій АКЦІОНЕРНОГО товариства "Готель "Дніпро". Готель продана за 1 111 111 222, 22 гривень.

Приватизація держпідприємства "Завод "Електроважмаш" запланована на 2021 рік. Однак, підприємство опинилося в скрутному економічному становищі, втративши 65% виробництва. Експерти вважають, що до повної і остаточної зупинки заводу залишилися лічені місяці.