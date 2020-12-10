ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Президента НААН викрили на хабарі. За машину обіцяв звання академіка

Автор: РБК-Україна

Президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала викрили на хабарі. За даними слідства, він за машину обіцяв включити людину до списку претендентів на звання академіка.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, президенту НААН вже повідомили про підозру. Він нібито за такий хабар мав включити кандидата в список претендентів на заміщення вакансій академіків.

Зазначимо, на сьогодні посаду президента НААН займає Ярослав Гадзало.

Популярні новини

Нагадаємо, рік тому йому вже повідомляли підозру у втручанні в діяльність працівника державної виконавчої служби. Однак через кілька місяців прокурор по його справі закрив кримінальне провадження, не дочекавшись висновків експертизи.

Венедіктова зазначила, що на початку грудня вирішили відновити слідство по справі. Крім того, Гадзало фігурував у справі про незаконне заволодіння в 2013-2014 роках 138 ділянками в Київській області вартістю 42,5 млн гривень.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру йому та чотирьом топ-чиновникам Національної академії аграрних наук в причетності до незаконного відчуження особливо цінних земель.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України взяткаАкадемия аграрных наукІрина Венедіктова