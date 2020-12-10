Президента НААН викрили на хабарі. За машину обіцяв звання академіка

Президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала викрили на хабарі. За даними слідства, він за машину обіцяв включити людину до списку претендентів на звання академіка.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, президенту НААН вже повідомили про підозру. Він нібито за такий хабар мав включити кандидата в список претендентів на заміщення вакансій академіків.

Зазначимо, на сьогодні посаду президента НААН займає Ярослав Гадзало.

Нагадаємо, рік тому йому вже повідомляли підозру у втручанні в діяльність працівника державної виконавчої служби. Однак через кілька місяців прокурор по його справі закрив кримінальне провадження, не дочекавшись висновків експертизи.

Венедіктова зазначила, що на початку грудня вирішили відновити слідство по справі. Крім того, Гадзало фігурував у справі про незаконне заволодіння в 2013-2014 роках 138 ділянками в Київській області вартістю 42,5 млн гривень.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру йому та чотирьом топ-чиновникам Національної академії аграрних наук в причетності до незаконного відчуження особливо цінних земель.