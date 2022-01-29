Президента Італії переобрали на другий термін

За сьогоднішніми результатами Маттарелла став другим президентом, за якого проголосували найбільше виборців. Він займає друге місце після Сандро Пертіні, який отримав 823 переваги.

Переобрання Маттарелли стало результатом домовленості провідних політичних сил. Спочатку він не хотів балотуватися на новий 7-річний термін.

Однак після семи турів голосування стало очевидним, що колегія вибірників, що складається з депутатів, сенаторів і представників регіону, не може обрати наступника Маттарелли.

Шанси на обрання главою держави були у чинного прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі. Однак багато партій правлячої коаліції не хотіли, щоб Драгі покинув пост прем'єра, побоюючись розпаду уряду і політичної кризи.

Сьогодні в ході переговорів провідним політикам коаліції вдалося переконати Маттареллу залишитися на своїй посаді.

Відзначимо, що в Італії президент володіє насамперед церемоніальними повноваженнями, проте, за традицією, великою політичною вагою. Він також має право розпуску парламенту в разі політичної кризи.

В історії Італії до нинішнього моменту президент лише одного разу обирався на другий термін, коли у 2013 році на переобрання погодився Джорджо Наполітано. Проте вже у 2015 році він достроково подав у відставку, після чого на позачергових виборах був обраний Маттарелла.