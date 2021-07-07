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Президента Гаїті застрелили в ході нападу на його резиденцію

Автор: РБК-Україна

Президента Гаїті Жовенеля Мойза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєнного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал Juno7.

Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

Інформацію підтвердив в. о. прем'єр-міністра Клод Жозеф і закликав населення до спокою.

"Ситуація у сфері безпеки в країні знаходиться під контролем Гаїтянської національної поліції та збройних сил Гаїті. Вживаються всі заходи, щоб гарантувати спадкоємність держави і захистити націю", - йдеться в його заяві.

Моїз очолював країну з лютого 2017 року.

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