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Президента Гаити застрелили в ходе нападения на его резиденцию

Автор: РБК-Украина

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Его супруга получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал Juno7.

Сообщается, что примерно в час ночи группа неизвестных, часть из которых говорила по-испански, напала на резиденцию Моиза и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

Информацию подтвердил и.о. премьер-министра Клод Жозеф и призвал население к спокойствию.

"Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию", - говорится в его заявлении.

Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года.

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