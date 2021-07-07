Президента Гаити застрелили в ходе нападения на его резиденцию

Сообщается, что примерно в час ночи группа неизвестных, часть из которых говорила по-испански, напала на резиденцию Моиза и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

Информацию подтвердил и.о. премьер-министра Клод Жозеф и призвал население к спокойствию.

"Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию", - говорится в его заявлении.

Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года.