У президента Чехии ответили, лишат ли Зеленского ордена Белого Льва

Орден Белого Льва - высшая государственная награда Чехии.

Чешские ультраправые решили отобрать ее у президента Украины на фоне громкого скандала в Польше. Они не скрывают, что вдохновились решением лидера страны Кароля Навроцкого. Последний, как известно, недавно лишил Зеленского ордена Белого Орла.

Несмотря на это, реализовать инициативу чешских депутатов невозможно без согласия президента страны Петра Павела. Как оказалось, ультраправые ее не получат.

Спикер главы государства Маркета Ржегакова подчеркнула: ни Конституция, ни закон не предоставляют президенту Республики полномочий решать вопрос о лишении государственных наград.

"Государственная награда, присужденная или врученная президентом Республики, может быть лишена только на основании окончательного решения суда, предусматривающего наказание в виде лишения почетных званий и наград", - объяснила она.

По словам пресс-секретаря Павела, это наказание могут назначить только в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом.