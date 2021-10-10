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Президента Чехії перевели в інтенсивну терапію. Діагноз лікарі не озвучують

Автор: Дмитро Левицький

Рішення про госпіталізацію президента Чехії Мілоша Земана було ухвалене за рекомендацією його особистого лікаря Мирослава Заворала. Наразі чеський президент перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.

"Президента було госпіталізовано за моєю рекомендацією. Нам відомий його діагноз, але я не даю згоди на його публікацію", - сказав лікар на брифінгу для преси.

За словами лікаря, Земана було доставлено до реанімації з хронічним захворюванням.

"Він отримає необхідний догляд", - додав Заворал.

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ЧехіяМілош Земан