Президента Чехії перевели в інтенсивну терапію. Діагноз лікарі не озвучують

Рішення про госпіталізацію президента Чехії Мілоша Земана було ухвалене за рекомендацією його особистого лікаря Мирослава Заворала. Наразі чеський президент перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.
"Президента було госпіталізовано за моєю рекомендацією. Нам відомий його діагноз, але я не даю згоди на його публікацію", - сказав лікар на брифінгу для преси.
За словами лікаря, Земана було доставлено до реанімації з хронічним захворюванням.
"Він отримає необхідний догляд", - додав Заворал.