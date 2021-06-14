Президента Бразилії Болсонару оштрафували за відсутність маски

Президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити 108 доларів.

Влада штату Сан-Паулу заявила, що вони оштрафували Болсонару, його сина Едуардо, конгресмена, і міністра інфраструктури Тарчізіо Гомеша на 552 реала (близько 108 доларів). Штраф виписали за те, що чиновники не носили маски і не дотримувалися заходів соціального дистанціювання під час демонстрації байкерів " Accelerate for Christ ".

Повідомляється, що Болсонару проігнорував попередження губернатора Сан-Паулу Жоао Доріа, свого політичного суперника, який заявив, що президент буде оштрафований, якщо він не підкориться законам штату.