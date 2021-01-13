ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Президента Вірменії госпіталізували з новим штамом коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Президента Вірменії Армена Саркісяна госпіталізували в Лондоні з новим штамом COVID-19. Коронавірусна хвороба у нього протікає у важкій формі.

Популярні новини

Про це повідомляє прес служба глави держави.

"Президент Республіки Вірменія, який заразився коронавірусною хворобою нового типу і лікувався в домашніх умовах, госпіталізований. Хвороба протікає у важкій формі", - сказано у повідомленні.

Також у відомстві додають, що у Саркісяна наразі спостерігається висока температура та двостороннє запалення легенів.

Нагадаємо, Саркісян зустрів Новий рік в Лондоні в колі сім'ї та онуків. Після цього 3 січня він успішно переніс операцію на нозі. Однак у президента також з'явилися симптоми нового типу коронавірусу. Пройдений ним тест 5 січня дав позитивний результат.

Крім того, президент Португалії Марсело Ребело де Соуз, який балотується на другий термін на виборах 24 січня, дав позитивний результат на коронавірус. У нього хвороба протікає безсимптомно.

Також раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус