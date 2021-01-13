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Президента Вірменії госпіталізували з новим штамом коронавірусу

Єреван, Середа 13 січня 2021 12:24
Президента Вірменії госпіталізували з новим штамом коронавірусу
Фото: Армен Саркісян (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Андрій Козловський

Президента Вірменії Армена Саркісяна госпіталізували в Лондоні з новим штамом COVID-19. Коронавірусна хвороба у нього протікає у важкій формі.

Про це повідомляє прес служба глави держави.

"Президент Республіки Вірменія, який заразився коронавірусною хворобою нового типу і лікувався в домашніх умовах, госпіталізований. Хвороба протікає у важкій формі", - сказано у повідомленні.

Також у відомстві додають, що у Саркісяна наразі спостерігається висока температура та двостороннє запалення легенів.

Нагадаємо, Саркісян зустрів Новий рік в Лондоні в колі сім'ї та онуків. Після цього 3 січня він успішно переніс операцію на нозі. Однак у президента також з'явилися симптоми нового типу коронавірусу. Пройдений ним тест 5 січня дав позитивний результат.

Крім того, президент Португалії Марсело Ребело де Соуз, який балотується на другий термін на виборах 24 січня, дав позитивний результат на коронавірус. У нього хвороба протікає безсимптомно.

Також раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом.

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