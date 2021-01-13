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Президента Армении госпитализировали с новым штаммом коронавируса

Ереван, Среда 13 января 2021 12:24
Президента Армении госпитализировали с новым штаммом коронавируса
Фото: Армен Саркисян (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Андрей Козловский

Президента Армении Армена Саркисяна госпитализировали в Лондоне с новым штаммом COVID-19. Коронавирусная болезнь у него протекает в тяжелой форме.

Об этом сообщает пресс служба главы государства.

"Президент Республики Армения, который заразился коронавирусной болезнью нового типа и лечился в домашних условиях, госпитализирован. Болезнь протекает в тяжелой форме", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавляют, что у Саркисяна сейчас наблюдается высокая температура и двустороннее воспаление легких.

Напомним, Саркисян встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков. После этого 3 января он успешно перенес операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест 5 января дал положительный результат.

Кроме того, президент Португалии Марсело Ребело де Соуз, который баллотируется на второй срок на выборах 24 января, дал положительный результат на коронавирус. У него болезнь протекает бессимптомно.

Также ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Словакии Игорь Матович заразился коронавирусом.

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