Президент заявив, що про зміну місця проведення засідань ТКГ говорити поки рано

Президент України Володимир Зеленський заявив, що про зміну місця проведення засідань Тристоронньої контактної групи (Росія, Україна, ОБСЄ) у переговорах щодо Донбасу говорити поки рано. При цьому він не бачить сенсу у зміні міста.

Про це він заявив в інтерв'ю "Україна 24".

За словами глави держави, зараз засідання проходять у режимі онлайн, тому від місця це не залежить.

"Зараз все проходить онлайн. Від місця не залежить зовсім. Надто рано говорити про зміну міста. Мінськ був запропонований", - сказав президент.

Зеленський додав, що не бачить сенсу у зміні Мінська на інше місто для засідань ТКГ на тлі ситуації, яка склалася в Білорусі.

"Я не бачу сенсу для зміни (Мінська, як майданчика для переговорів ТКГ - ред.). Зараз це не є пріоритетним питанням", - сказав він.

Відзначимо, в Білорусі після президентських виборів 9 серпня спалахнули протести, які охопили всю країну, але в основному столичне місто Мінськ.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українська делегація в ТКГ відродила мінське засідання.

Також РБК-Україна писало, що 19 серпня на засіданні ТКГ сторони погодили чотири нові ділянки розведення сил і 20 ділянок розмінування.