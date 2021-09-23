Президент Венесуели попросив ООН допомогти налагодити діалог з опозицією

Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив ООН посприяти в переговорах між опозицією і Урядом Республіки. Вони проходять в Мексиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Мадуро.
За словами Мадуро, владі Венесуели вже вдалося домогтися того, що" найбільш екстремістськи налаштовані сектори опозиції "повернулися"в політику, до поваги Конституції і до участі у виборах".
"Я прошу ООН надати всю можливу допомогу для того, щоб діалог в Мексиці призвів до нових часткових домовленостей і глобальної угоди", - сказав він у відеозверненні, показаному в середу на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
РБК-Україна писало, що політична криза у Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте в 2019 році Національні збори Венесуели за порушення під час виборів визнало Мадуро нелегітимним. Також у січні минулого року парламент Венесуели усунув Мадуро з посади, призначивши в. о. президента Хуана Гуайдо. Однак після парламентських виборів Мадуро знову взяв владу.