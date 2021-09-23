Президент Венесуели попросив ООН допомогти налагодити діалог з опозицією

Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив ООН посприяти в переговорах між опозицією і Урядом Республіки. Вони проходять в Мексиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Мадуро .

За словами Мадуро, владі Венесуели вже вдалося домогтися того, що" найбільш екстремістськи налаштовані сектори опозиції "повернулися"в політику, до поваги Конституції і до участі у виборах".

"Я прошу ООН надати всю можливу допомогу для того, щоб діалог в Мексиці призвів до нових часткових домовленостей і глобальної угоди", - сказав він у відеозверненні, показаному в середу на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.