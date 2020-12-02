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Президент Венесуели Мадуро назвав умову, за якою піде у відставку

Автор: Даша Харченко

Президент Венесуели Ніколас Мадуро знову заявив про готовність піти у відставку у разі перемоги опозиції на парламентських виборах. Вони відбудуться 6 грудня.

Про це він сказав під час зустрічі з виборцями в Каракасі.

Він вже не вперше каже про свою готовність піти у відставку.

"Якщо переможе опозиція, то я піду з поста президента. Я залишаю свою долю в руках жителів Венесуели", - сказав Мадуро.

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Раніше Ніколас Мадуро допустив можливість проведення референдуму про свою відставку. Збір підписів на підтримку плебісциту можна буде розпочати 10 січня 2022 року.

Зазначимо, Мадуро вступив на посаду 10 січня 2019 року. Термін його повноважень закінчується 10 січня 2025 року.

Нагадаємо, політична криза в Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте в 2019 році Національні збори Венесуели через порушення під час виборів визнало Мадуро нелегітимним. Також у січні 2019 парламент Венесуели усунув Мадуро від посади, призначивши в.о. президента Хуана Гуайдо.

Прогноз погоди
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