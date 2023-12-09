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Президент Венесуэлы подписал указы об аннексии части территории Гайаны

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ряд указов об аннексии части территории Гайаны. Речь идет о регионе Эссекибо, который богат нефтью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ultimas Noticias.

Мадуро подписал шесть указов, предусматривающих якобы присоединение Эссекибо к Венесуэле. По планам венесуэльских властей, регион станет 24-м штатом его страны.

Первый подписанный указ предусматривает создание Национальной комиссии по защите Эссекибо под председательством вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Второй - создание Зоны комплексной обороны Гайана-Эссекибо.

Также Мадуро подписал декрет о создании в регионе подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA и металлургического конгломерата CVG.

Кроме того, Мадуро утвердил "новую" карту Венесуэлы, к которой "присоединили" Эссекибо. Капитана Алексиса Родригеса Кабельо назначили руководителем региона.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро начал процесс аннексии Эссекибо - регион соседней Гайаны, где обнаружили нефть и газ. Он составляет две трети местности страны.

Для этого президент Венесуэлы решил провести референдум в стране. После этого между Венесуэлой и Гайаной начали допускать войну.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина специальный представитель Министерства иностранных дел Украины в Латинской Америке Руслан Спирин, возможная война между Венесуэлой и Гайаной будет отвлекать внимание от российской агрессии.

Главное о конфликте Венесуэлы с Гайаной и может ли он навредить Украине - в нашем материале.

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Венесуэла