Президент звільнив представника України при Раді Європи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Дмитра Кулеби з посади представника України при Раді Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 4 вересня.

"Звільнити Кулебу Дмитра Івановича з посади постійного представника України при Раді Європи". - йдеться в указі №650/2019.

Зазначимо, Дмитро Кулеба був призначений представником України при Раді Європи в березні 2016 року. З 29 серпня 2019 року він обіймає посаду віце-прем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 29 серпня Верховна рада IX скликання призначила новий склад Кабінету міністрів. До нього увійшли Дмитро Кулеба, Михайло Федоров, Тимофій Милованов, Оксана Маркарова, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Олена Бабак, Ганна Новосад, Зоряна Скалецька, Володимир Бородянський, Юлія Соколовська, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитро Дубілет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрій Загороднюк.