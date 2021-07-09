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Президент УЄФА назвав несправедливим для вболівальників формат проведення Євро-2020

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Олександр Чеферін назвав несправедливим стосовно вболівальників і занадто складним для команд проведення Євро-2020. За його словами, цей формат був затверджений до його приходу і організація "навряд чи його повторить".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента УЄФА телеканалу BBC.

"Я б більше не підтримував це (формат проведення Євро-2020 - ред.)", - сказав Чеферін.

За його словами, формат Євро-2020 виявився занадто складним для вболівальників і команд. Деяким збірним доводилося долати понад 10 тисяч кілометрів, а іншим тільки 1 тисячу.

"Це несправедливо стосовно вболівальників, які повинні були бути в Римі в один день, а наступні кілька - в Баку, а це чотири з половиною години польоту", - додав президент УЄФА.

Він визнав, що ідея проведення Євро - 2020 в різних містах Європи - це "була цікава ідея", яку прийняли до його приходу. "Я не думаю, що ми коли-небудь зробимо це знову ", - уточнив він.

Нагадаємо, 11 червня відбудеться фінал Євро-2020. Збірна Італії повинна зіграти у вирішальному поєдинку за титул чемпіона Європи з національною командою Англії на стадіоні Уемблі.

На лондонському стадіоні буде до 60 тисяч глядачів, але більшість з них будуть місцевими через обмеження щодо прильоту іноземців до Великобританії і необхідності самоізоляції по прибуттю в країну.

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