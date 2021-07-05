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УЄФА представив офіційний м'яч на вирішальні матчі Євро-2020: чим відрізняється

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Лондон, Понеділок 05 липня 2021 15:46
УЄФА представив офіційний м'яч на вирішальні матчі Євро-2020: чим відрізняється Фото: офіційний м'яч на півфінали і фінал Євро-2020 (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

УЄФА представив м'яч, яким зіграють у півфіналах і фіналі чемпіонату Європи-2020. Він називається Uniforia Finale.

Про це повідомляє Твіттер УЄФА.

Нова версія м'яча має той же стиль і кольори, але якщо на колишньому м'ячі прямі лінії були різнокольоровими, то на оновленому вони зроблені чорними. У теж врям всередині геометричних фігур є кольорові стилізовані вкраплення, тоді як на м'ячі Uniforia вони якраз були чорними. Тобто зробили навпаки.

Цим м'ячем зіграють на трьох матчах Євро-2020, які пройдуть на Уемблі в Лондоні. У першому півфіналі зустрінуться Італія та Іспанія, а в другому - Данія і Англія.

Нагадаємо, що Англія вибила Україну у чвертьфіналі, розгромивши 4:0.

Півфінали пройдуть 6 і 7 липня, а фінал - 11 липня. На стадіоні Уемблі буде до 60 тисяч глядачів, але більшість з них будуть місцевими на увазі обмежень щодо прильоту іноземців до Великобританії і необхідності самоізоляції по прибуттю в країну.

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