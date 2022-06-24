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Президент Туреччини пропонує ввести смертну кару за підпал лісу

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 19:44
Президент Туреччини пропонує ввести смертну кару за підпал лісу Фото: Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтримав ініціативу запровадження страти за підпал лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Тайїпа Ердогана.

Таку думку він висловив у п'ятницю в Мармарисі, де рятувальники третю добу борються з масштабною природною пожежею, що охопила площу 3 тис. гектарів.

"Якщо покарання має бути стримуючим заходом, то за підпал лісу має бути страта. Це питання слід обговорити", - сказав він.

Нагадаємо, минулого року Туреччина пережила масштабні пожежі. Горіли ліси на Анталійському узбережжі та біля Егейського моря.

Раніше ми повідомляли, із аеропорту Любліна можна швидко дістатися на курорти до Туреччини.

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