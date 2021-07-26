Президент Тунісу слідом за звільненням прем'єра прибрав двох міністрів

Президент Тунісу Кайс Сайед після заморозки роботи парламенту країни і звільнення прем'єр-міністра відправив у відставку главу Міністерства оборони і міністра юстиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Тунісу.
"Президент країни своїм указом звільнив з посади прем'єр-міністра Хішама аль-Мешіші, який виконував обов'язки міністра внутрішніх справ", - зазначили в канцелярії глави держави.
З посади також звільнені Міністр оборони Ібрагім аль-Бартаджі і виконуючий обов'язки міністра юстиції Хасна бен Сулейман.
Нагадаємо, раніше Кайс Сайед заморозив роботу парламенту і зняв недоторканність з депутатів. Президент також оголосив, що призначить нового прем'єр-міністра найближчим часом.
Зазначимо, увечері 25 липня в Тунісі на протести вийшли жителі країни з вимогою повалення уряду через провальну боротьбу з пандемією коронавірусу і погіршення ситуації в економіці.