Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю отобрать у России "исторические" земли на Дальнем Востоке. По его словам, Россия находится в слабом положении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, он также должен вернуть земли, переданные России последней китайской династией в 19-м веке.

"Китай также должен требовать от России своих "исторических" земель на Дальнем Востоке. Почему бы не вернуть оккупированные Россией земли, подписанные по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении", - сказал Лай Циндэ.

Циндэ отметил, что Китай этого не делает, но продолжает угрожать аннексией Тайваня. Это связано с тем, что Пекин хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности.

"Намерение Китая напасть и аннексировать Тайвань не связано с тем, что говорит или делает какой-то один человек или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности, - сказал Лай.

Отношения между Тайванем и Китаем

Отношения между Тайванем и Китаем сложны и напряжены, сосредоточены вокруг вопроса суверенитета. Китай считает Тайвань своей провинцией и стремится к его объединению с материковым Китаем, используя как дипломатическое, так и военное давление. Тайвань, со своей стороны, фактически функционирует как независимое государство с собственным правительством, экономикой и армией, хотя официально не провозглашает независимость во избежание эскалации конфликта с Китаем.

Китай активно работает над изоляцией Тайваня на международной арене, запрещая участвовать во многих международных организациях и событиях. Между тем, Тайвань имеет поддержку со стороны нескольких стран, в том числе США, которые поставляют острову оружие для обеспечения его обороны.

В последнее время напряжение между Тайванем и Китаем усилилось, в частности из-за военных учений и полетов китайских самолетов вблизи тайваньских границ.