Президент и правительство Израиля резко раскритиковали МУС за ордера Нетаньяху и Галланту

"Это темный день для справедливости. Черный день для человечества. Принятое недобросовестно, возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище", - написал президент Израиля.

Герцог заявил, что у Израиля есть обязанность и право защищать свой народ. Решение МУС, по его мнению, превратило систему правосудия в "живой щит для преступлений ХАМАС".

В правительстве Израиля также резко раскритиковали решение Международного уголовного суда. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, которого The Times of Israel, обвинил МКС в антисемитизме.

"Это современный антисемитизм под видом справедливости", - написала в Х (Twitter) министр транспорта Мири Регев, назвав ордера "правовым абсурдом".

Министр Негева, Галилеи и национальной стойкости Ицхак Вассерлауф назвал ордера "антисемитскими обвинениями против всех граждан Израиля". Он подчеркнул, что Израиль "не будет сдерживаться и будет продолжать бороться со смертоносным терроризмом".