Президент и правительство Израиля резко раскритиковали МУС за ордера Нетаньяху и Галланту

Президент Израиля Исаак Герцог резко раскритиковал Международный уголовный суд за ордера на арест премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. В израильском правительстве обвинили МУС в антисемитизме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Герцога в X (Twitter).
"Это темный день для справедливости. Черный день для человечества. Принятое недобросовестно, возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище", - написал президент Израиля.
Герцог заявил, что у Израиля есть обязанность и право защищать свой народ. Решение МУС, по его мнению, превратило систему правосудия в "живой щит для преступлений ХАМАС".
В правительстве Израиля также резко раскритиковали решение Международного уголовного суда. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, которого The Times of Israel, обвинил МКС в антисемитизме.
"Это современный антисемитизм под видом справедливости", - написала в Х (Twitter) министр транспорта Мири Регев, назвав ордера "правовым абсурдом".
Министр Негева, Галилеи и национальной стойкости Ицхак Вассерлауф назвал ордера "антисемитскими обвинениями против всех граждан Израиля". Он подчеркнул, что Израиль "не будет сдерживаться и будет продолжать бороться со смертоносным терроризмом".
В четверг, 21 ноября, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.
Израиль в сентябре подал две жалобы в МУЧ. Однако суд отклонил их и выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта за "преступления против человечности и военные преступления, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года".
Следует добавить, что страны, ратифицировавшие Римский статус МУС, обязаны арестовать Нетаньяху и Галланта в случае их приезда. Известно, что Римский статут подписали 137 стран, а ратифицировали 123 государства.
Недавно Украина тоже ратифицировала Римский статус. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 24 августа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.