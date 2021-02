Президент США зателефонував безробітній та розповів про економічний план

Президент США Джо Байден поговорив по телефону з мешканкою Каліфорнії Мішель Вона в минулому році позбулася роботи через пандемію, і розповів їй про свою програму стимулюючих економіку заходів.

Відеосюжет про розмову розміщений у суботу в Twitter Байдена.

До цього Мішель написала президентові листа.

"Ідея в тому, що ми хочемо наново відкрити бізнес. Ми приймемо план, який надасть людям термінову допомогу, якої вони так потребують. Це допоможе малому бізнесу відкритися", - сказав глава Білого дому.

Він також нагадав, що влада має намір добитися вакцинації 100 млн людей у найближчі 100 днів. У відповідь Мішель розповіла, що записала своїх батьків на щеплення.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf