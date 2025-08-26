RU

Президент США ужесточил ответственность за надругательство над государственным флагом

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым уполномочил федеральные органы власти преследовать людей, совершающих акты надругательства над американским флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В документе отмечается, что американский флаг "является самым святым и дорогим символом Соединенных Штатов Америки, а также американской свободы, идентичности и силы", а надругательство над ним является исключительно оскорбительным и провокационным.

В указе Трамп подчеркнул, что сожжение флага может спровоцировать насилие и беспорядки.

Он добавил, что сжигание флага также используется группами иностранных граждан, как сознательный акт запугивания и угрозы насилием против американцев из-за их гражданства и места рождения.

Президент отметил, что за надругательство над символом страны, нарушителей следует привлекать к максимальной ответственности.

В частности, Трамп постановил отменять визы, вид на жительство, натурализацию и другие последствия в отношении причастных к подобным актам иностранцев.

Напомним, недавно администрация президента США приостановила работу над проектом ветровой электростанции у побережья Род-Айленда под названием Revolution Wind. В Белом доме объяснили это "вопросом национальной безопасности".

Добавим, что ранее Трамп назвал Украину "буферной зоной" между Европой и Россией.

