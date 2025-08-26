Президент США ужесточил ответственность за надругательство над государственным флагом

В документе отмечается, что американский флаг "является самым святым и дорогим символом Соединенных Штатов Америки, а также американской свободы, идентичности и силы", а надругательство над ним является исключительно оскорбительным и провокационным.

В указе Трамп подчеркнул, что сожжение флага может спровоцировать насилие и беспорядки.

Он добавил, что сжигание флага также используется группами иностранных граждан, как сознательный акт запугивания и угрозы насилием против американцев из-за их гражданства и места рождения.

Президент отметил, что за надругательство над символом страны, нарушителей следует привлекать к максимальной ответственности.

В частности, Трамп постановил отменять визы, вид на жительство, натурализацию и другие последствия в отношении причастных к подобным актам иностранцев.