Президент змінив посла України в Іспанії

Новим послом України в Іспанії став Сергій Погорельцев
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Погорельцева новим послом України в Іспанії. Відповідно він звільнив Анатолія Щербу з цієї посади.
Укази опубліковані на сайті Офісу президента.
В указі говориться "призначити Погорельцева Сергія Олексійовича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Іспанія".
Зазначимо, таке рішення президент прийняв 2 липня.
Сергій Погорельцев - директор департаменту консульської служби, який є структурним підрозділом Міністерства закордонних справ України. Його утворено для виконання завдань та пов’язаної з цим координації роботи МЗС у сфері захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.
Він уже займав посаду посла України в Іспанії, а потім в Князівстві Андорра за сумісництвом.
Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура і призначив нового.
Також український президент призначив послів України в Марокко, Японії, Узбекистані і ПАР.
Автор: Анастасия Рокитна