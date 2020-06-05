Президент Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки

Глава держави Володимир Зеленський в п'ятницю своїми указами змінив керівника Служби зовнішньої розвідки України. Зокрема, на цю посаду президент призначив Валерія Кондратюка.

Про це свідчать укази Зеленського на сайті Офісу президента.

"Звільнити Євдокимова Валерія Володимировича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в указі №211 / 2020 від 5 червня.

А іншим указом №212/2020 президент призначив Валерія Кондратюка главою цього відомства.

Так, у вересні 2019 року Зеленський звільнив Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації президента. Його призначив ще п'ятий президент Петро Порошенко.

Відзначимо, Кондратюк працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ.

У період з 2014 по липень 2016 року був начальником департаменту контррозвідки СБУ, з серпня 2016 по жовтень 2017 року очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Нагадаємо, в січні парламент прийняв за основу законопроект №2414-д "Про Службу зовнішньої розвідки", яким пропонується визначити загальну структуру відомства.

Як писало РБК-Україна, Зеленський у липні призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки.