Президент Словении в Киеве: Украине и России придется сесть за стол переговоров

"Рано или поздно враждующим сторонам придется сесть вместе. К сожалению, всегда необходимо вести переговоры с врагом, с агрессором, если хочешь добиться мира. Даже в случае этого конфликта России и Украине придется сесть за общий стол", - сказала она.

При этом словенский лидер уточнила, что "трудно предсказать, когда это произойдет".

"Мирная конференция в Швейцарии была первым маленьким шагом в этом направлении, но все мы, присутствовавшие на этой конференции, согласились, что следующая мирная конференция больше не должна проходить без России. Я надеюсь, что российская сторона примет приглашение сделать это как можно скорее, и тогда картина будет становиться яснее день ото дня. Пока таких переговоров между конфликтующими сторонами не будет, этого не произойдет", - продолжила Пирц Мусар.

Она также добавила, что мировая общественность знает, каковы предложения Украины и что содержит формула мира президента Украины Владимира Зеленского, но "мы очень мало знаем о том, насколько Россия готова начать переговоры".

"Если каждый останется на своей стороне и не будет вести переговоры, мы не достигнем мира", - резюмировала президент.

Визит президента Словении в Киев

Свой визит в Украину президент Словении Наташа Пирц Мусар начала 27 июня.

"Я начинаю визит в Украину. Словения привержена поддержке Украины и ее народа", - написала она в своем Twitter, показав фото с вокзала.

Президент Словении Наташа Пирц Мусар в Украине (x.com/nmusar)

Уже 28 июня, в День Конституции Украины, президент Владимир Зеленский и президент Словении Наташа Пирц Мусар почтили память защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину.

"Воины почетного караула установили венки от глав государств к Стене памяти погибших за Украину на Михайловской площади в Киеве. Под звуки трубы Владимир Зеленский и Наташа Пирц Мусар отдали почтение павшим воинам", - говорится на сайте президента.

Владимир Зеленский и Наташа Пирц Мусар в Киеве (president.gov.ua)