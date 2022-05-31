Президент Словаччини сьогодні звернеться до Верховної ради, - нардеп

Президент Словаччини Зузана Чапутова звернеться до депутатів Верховної ради України. Глава держави виступить 31 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
"Президент Словаччини Зузана Чапутова виступить у Верховній раді", - написав він.
Інших подробиць виступу словацького президента народний депутат не навів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 травня провів телефонні переговори зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Лідери обговорили кілька тем, включаючи постачання палива.
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